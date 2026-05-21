Трамп угрожает Ирану "очень быстрым" решением конфликта: он дал Тегерану несколько дней

Американские власти ждут от руководства Ирана «правильных ответов». Глава Белого дома Дональд Трамп дал Тегерану несколько дней для достижения соглашения по миру. В противном случае, Вашингтон решит вопрос «очень быстро». С такими угрозами Дональд Трамп обратился к властям Ирана 20 мая во время общения с журналистами.
Он напомнил о требованиях к Тегерану. По утверждению президента США, удары по Ирану возобновятся в случае невыполнения условий.
«Мы должны получить правильные ответы. Это должны быть на 100% хорошие ответы. И если так будет, мы сохраним много времени, энергии и, что еще важнее, жизней», — предупредил Дональд Трамп.
Вблизи Ирана уже заметили два американских эсминца. Их направили в Аравийское море. Эсминцы ВМС США оснащены лазерным оружием.