В Охотском море спасатели и волонтёры помогли белухе, застрявшей на мели

В Магаданской области сотрудники МЧС России и волонтёры спасли белуху, которая застряла на отмели и не могла уйти в море. Операция прошла на Ольском лимане. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, 20 мая в Службу спасения позвонил очевидец. Он рассказал, что на Ольском лимане видит белуху, которая застряла на отмели. Животное не могло самостоятельно вернуться в воду.
На место происшествия выехали специалисты МЧС. К тому моменту там уже работали волонтёры. Белуха находилась в воде лишь наполовину, поэтому спасатели и добровольцы постоянно поливали её, чтобы не допустить пересыхания кожи.
Дождавшись прилива и подъёма уровня воды, участники операции подтолкнули животное и помогли ему сдвинуться с отмели. После этого белуха смогла самостоятельно уйти в открытое море. Операция завершилась успешно, морское млекопитающее не пострадало.
