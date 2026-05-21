Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Охотском море спасатели и волонтёры помогли белухе, застрявшей на мели

Совместная операция МЧС и добровольцев спасла морское млекопитающее на Ольском лимане.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области сотрудники МЧС России и волонтёры спасли белуху, которая застряла на отмели и не могла уйти в море. Операция прошла на Ольском лимане. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, 20 мая в Службу спасения позвонил очевидец. Он рассказал, что на Ольском лимане видит белуху, которая застряла на отмели. Животное не могло самостоятельно вернуться в воду.

На место происшествия выехали специалисты МЧС. К тому моменту там уже работали волонтёры. Белуха находилась в воде лишь наполовину, поэтому спасатели и добровольцы постоянно поливали её, чтобы не допустить пересыхания кожи.

Дождавшись прилива и подъёма уровня воды, участники операции подтолкнули животное и помогли ему сдвинуться с отмели. После этого белуха смогла самостоятельно уйти в открытое море. Операция завершилась успешно, морское млекопитающее не пострадало.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше