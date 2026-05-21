В Красноярском крае возобновят поиски пропавшей семьи с новым оборудованием

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» планирует использовать новое оборудование при возобновлении поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на регионального представителя организации Владислава Величко.
По его словам, новая техника позволит проводить поисковые работы в труднодоступной горной местности и значительно расширит радиус обследования территории. Основной акцент будет сделан на использовании беспилотных систем с увеличенной дальностью связи.
В отряде сообщили, что дроны смогут работать на расстоянии более восьми километров благодаря мощной антенне, установленной на автомобиле сопровождения. Это позволит эффективнее обследовать районы Кутурчинского Белогорья.
Кроме того, волонтеры задействуют промышленный беспилотник, рассчитанный на эксплуатацию в сложных погодных условиях. По словам представителей поискового отряда, оборудование даст возможность более детально осматривать лесные и горные участки.
Для автономной работы на месте поисков также подготовлен полноприводный автомобиль, оснащенный оборудованием для многодневного пребывания в удаленной местности.
Семья Усольцевых — Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью — пропала в сентябре 2025 года во время пребывания в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. Возобновление поисковой операции запланировано на май.
Кутурчинское Белогорье считается одной из наиболее сложных территорий для проведения поисково-спасательных работ в регионе из-за горного рельефа, плотных лесов и нестабильных погодных условий, что требует использования специализированной техники и беспилотных систем.
