Рютте оценил последствия возможного применения ядерного оружия

Генсек НАТО Марк Рютте уведомил, что представители альянса следят за проходящими в Белоруссии учениями по подготовке и использованию ядерного оружия. Он также проинформировал, что блок наблюдает за ходом боевых действий на Украине. Вместе с этим Марк Рютте отметил, что в случае применения ядерного оружия последствия окажутся «катастрофическими». Об этом он порассуждал на пресс-конференции 20 мая.