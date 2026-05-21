Рютте оценил последствия возможного применения ядерного оружия

Генсек НАТО Марк Рютте уведомил, что представители альянса следят за проходящими в Белоруссии учениями по подготовке и использованию ядерного оружия. Он также проинформировал, что блок наблюдает за ходом боевых действий на Украине. Вместе с этим Марк Рютте отметил, что в случае применения ядерного оружия последствия окажутся «катастрофическими». Об этом он порассуждал на пресс-конференции 20 мая.
Марк Рютте рассмотрел ситуацию на примере гипотетического применения ядерного оружия Россией. По его словам, все понимают, что использование таких сил закончится плачевно.
«Последствия будут катастрофическими», — оценил Марк Рютте.
ВС РФ 20 мая отработали приведение соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности к применению ядерного оружия. Военные выполнили ряд задач по получению специальных боеприпасов для ракетных комплексов «Искандер-М». В МО уведомили, что это необходимо в рамках подготовки к пускам.