В Магадане 19-летний парень украл смартфон за 60 тысяч рублей из пункта выдачи заказов

В Магадане оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже дорогого смартфона. Им оказался 19-летний местный житель. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МВД России по Магаданской области, молодой человек похитил мобильный телефон из пункта выдачи заказов на улице Якутской. После кражи он продал украденное имущество. Ущерб составил 60 тысяч рублей.
Дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
Кроме того, 16 мая сотрудники Госавтоинспекции Отделения МВД России «Ольское» задержали в посёлке Ола 40-летнего нетрезвого водителя. Мужчина управлял иномаркой «Тойота Калдина» на улице Каширина. В ходе проверки выяснилось, что гражданин уже имеет судимость за аналогичное преступление. Дознавателем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Санкция предусматривает до трёх лет лишения свободы. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.
Всего за минувшие сутки зарегистрировано 120 сообщений о происшествиях и преступлениях. В дежурные части за различные правонарушения доставлены шесть человек.
