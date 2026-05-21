В Магадане 19-летний парень украл смартфон за 60 тысяч рублей из пункта выдачи заказов

Кроме того, 16 мая сотрудники Госавтоинспекции Отделения МВД России «Ольское» задержали в посёлке Ола 40-летнего нетрезвого водителя. Мужчина управлял иномаркой «Тойота Калдина» на улице Каширина. В ходе проверки выяснилось, что гражданин уже имеет судимость за аналогичное преступление. Дознавателем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Санкция предусматривает до трёх лет лишения свободы. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.