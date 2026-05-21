Фольклорный фестиваль «Зеленые святки» состоится в Городце

23 мая в Городце состоится XXII Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических коллективов «Зеленые святки» (0+). В этом году он вошел в число мероприятий, приуроченных к Году единства народов России. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
По сложившейся традиции, фестиваль проходит в период, связанный с празднованием православной Троицы. Зеленые святки — это особый период, который длится две недели перед этим праздником. В числе организаторов — Региональное управление культурно-образовательными проектами и администрация Городецкого муниципального округа. В этом году фестиваль проходит при поддержке «Команды креативных практик».
Посетить этот фестиваль будет также интересно гостям региона, в том числе в формате автопутешествий, которые развиваются в Нижегородской области благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство».
В 11:00 праздник начнется с торжественного шествия (0+) участников творческих коллективов по Музейному кварталу Городца в национальных традиционных костюмах. Процессия пройдет от усадьбы Авдотьи Лапшиной (Городец, ул. Набережная Революции, д. 5) до «Города мастеров» (ул. Набережная Юрия Долгорукого, д. 1). В 11:30 на площадке перед «Городом мастеров» состоится общий массовый хоровод (0+), а в 11:45 начнется торжественная церемония награждения (0+) на сцене. В 12:00 — гала-концерт (0+) участников фестиваля «Зеленые святки». Кроме того, с 11:00 до 14:30 будет работать выставка декоративно-прикладного искусства (0+).
В фестивале примут участие 24 фольклорных коллектива из Большого Болдина, Бутурлино, Городца, Дзержинска, Навашино, Шаранги, Чкаловска, Нижнего Новгорода, Выксы, Спасского, Сарова, а также из Чувашии, Мордовии и Марий Эл. Среди выступающих — фольклорный ансамбль «Золотые узоры» Дома культуры села Чернуха, фольклорный ансамбль «Суморяночка» Суморьевского сельского Дома культуры Вознесенского округа, удмуртский народный фольклорный ансамбль «Зардон» Мари-Турекского района республики Марий Эл, а также фольклорный ансамбль «Прялица» Детской школы искусств имени Ф. И. Шаляпина муниципального округа город Бор.
Кроме того, в фестивале примут участие более 40 мастеров декоративно-прикладного искусства из Нижегородской и Владимирской областей, а также из республик Мордовия, Чувашия и Марий Эл.
Всего в 2026 году на XXII Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических коллективов «Зеленые святки» поступило 84 заявки от 33 муниципальных и городских округов Нижегородской области и других регионов.
Напомним, что за всю историю фестиваля «Зеленые святки» в нем приняли участие фольклорно-этнографические коллективы из тридцати регионов России (около 10500 участников).
