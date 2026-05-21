Фольклорный фестиваль «Зеленые святки» состоится в Городце

В 11:00 праздник начнется с торжественного шествия (0+) участников творческих коллективов по Музейному кварталу Городца в национальных традиционных костюмах. Процессия пройдет от усадьбы Авдотьи Лапшиной (Городец, ул. Набережная Революции, д. 5) до «Города мастеров» (ул. Набережная Юрия Долгорукого, д. 1). В 11:30 на площадке перед «Городом мастеров» состоится общий массовый хоровод (0+), а в 11:45 начнется торжественная церемония награждения (0+) на сцене. В 12:00 — гала-концерт (0+) участников фестиваля «Зеленые святки». Кроме того, с 11:00 до 14:30 будет работать выставка декоративно-прикладного искусства (0+).