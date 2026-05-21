В Иркутске построят бесплатный беговой комплекс — район уже определён

Проект ВФЛА превратит город в новую точку притяжения для спортсменов и семей.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 21 мая. На острове Юность в Иркутске появится современный бесплатный беговой центрв рамках федерального проекта по развитию лёгкой атлетики. Комплекс будет включать инфраструктуру для тренировок и отдыха, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+).

Комплекс будет рассчитан на ежедневный поток до 400 посетителей и объединит спортивную и образовательную функции. Внутри разместят раздевалки, душевые, универсальные залы для тренировок и лекций, а также зоны восстановления и отдыха.

Снаружи оборудуют беговые дорожки с резиновым покрытием, площадки для воркаута, детские игровые зоны и пространство для семейного досуга, что позволит использовать территорию не только спортсменам, но и жителям города без специальной подготовки.

Площадка станет частью масштабной инициативы по созданию аналогичных центров в 22 городах страны при участии профильной спортивной федерации и партнёрской некоммерческой организации «Евразия». В рамках программы планируются регулярные мастер-классы, городские старты и открытые тренировки.

К проекту уже присоединились известные атлеты и амбассадоры здорового образа жизни. Среди них — Алексей Смертин, который будет развивать направление открытых пробежек и вовлекать участников в массовый беговой формат по всей стране.

Ранее в Байкальске состоялось совещание, посвященное будущему горнолыжного спорта и созданию улучшенных условий для тренировок на курорте «Гора Соболиная». Спикеры обсудили вопросы развития горнолыжного спорта в Прибайкалье.