Более 15 тысяч новосибирцев обратились в центры занятости с начала 2026 года

В Новосибирской области за пять месяцев 2026 года в центры занятости населения за содействием в поиске работы обратились 15 056 человек. Как сообщает издание «НГС» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства труда и социального развития, в 2024 году за аналогичной помощью приходили 35 909 граждан, в 2025 году — 35 907. «В 2024 году в центры занятости населения Новосибирской области обращались 35 909 ищущих работу граждан, в 2025 году — 35 907 граждан», — говорится в ответе ведомства.