Более 15 тысяч новосибирцев обратились в центры занятости с начала 2026 года

На 13 мая в региональном банке вакансий было почти 20 тысяч предложений. Острее всего не хватает работников в промышленности, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, торговле и транспорте.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области за пять месяцев 2026 года в центры занятости населения за содействием в поиске работы обратились 15 056 человек. Как сообщает издание «НГС» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства труда и социального развития, в 2024 году за аналогичной помощью приходили 35 909 граждан, в 2025 году — 35 907. «В 2024 году в центры занятости населения Новосибирской области обращались 35 909 ищущих работу граждан, в 2025 году — 35 907 граждан», — говорится в ответе ведомства.

На 13 мая в региональном банке вакансий насчитывалось 19 880 предложений. Особенно остро не хватает работников в промышленности, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, торговле и транспорте. При этом в сферах розничной торговли и предоставления услуг наблюдается большое число соискателей при ограниченном количестве вакансий.

Среди ищущих работу повышенным спросом пользуются должности офис-менеджеров, менеджеров по продажам, специалистов финансово-экономических и административных отделов, товароведов, продавцов-кассиров, логистов, диспетчеров, комплектовщиков и сторожей-вахтёров.