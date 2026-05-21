Новосибирцам напомнили, что грозит за выброс мусора прямо с балкона

За выбрасывание мусора с балкона предусмотрена административная ответственность, напомнил в беседе с RT юрист Антон Палюлин. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей, а если действия причинили вред людям или окружающей среде — сумма может вырасти до 7 тысяч.

Правовая основа — несоблюдение требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и санитарных правил СанПиН 2.1.3684−21, запрещающих загрязнение придомовых территорий.

Если мусор выбрасывают демонстративно, выражая неуважение к обществу, действие могут квалифицировать как мелкое хулиганство. В этом случае ответственность ужесточается: штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. Однако для применения этой статьи суду потребуются доказательства публичности деяния, наличия хулиганских побуждений и, как правило, личное признание обвиняемого.