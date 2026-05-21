В Хабаровском крае служба занятости помогла 34 участникам СВО получить работу

В этом году в Хабаровском крае в органы службы занятости населения обратились 94 участника специальной военной операции и члена их семей. Из них при содействии кадровых центров «Работа России» нашли работу 34 человека, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Специалисты службы занятости гордятся тем, что помогают героям, которые защищали Родину. Каждому участнику СВО, обратившемуся в центр, обеспечен индивидуальный подход», — отмечает директор кадрового центра «Работа России» Хабаровского края Елена Даниленко.
Сотрудники помогают не только в поиске подходящей вакансии, но и в составлении резюме, подготовке к собеседованию, а также рассказывают о возможностях дополнительного образования и переквалификации.
Среди тех, кто был трудоустроен — Тимур Гуз. Специалисты хабаровского кадрового центра помогли ему получить место мастера радиомонтажа наземных систем управления в ООО «Аэро-Хит».
Тимур, доброволец 2022 года, служил в воздушно-десантном полку, выполняя обязанности внештатного инструктора и начальника медицинской службы батальона. На фронте он оказывал первую помощь и эвакуировал раненых.
«Я покинул передовую по состоянию здоровья. Возвращение стало для меня непростым этапом. Но опыт, полученный в зоне боевых действий, где каждая секунда на счету и от твоих действий зависят жизни, помог мне многое осознать. Я убедился, как важна ответственность и точность в любом деле. В будущем планирую получить медицинское образование, чтобы продолжить помогать людям», — поделился Тимур Гуз.
Чтобы получить консультацию по вопросам трудоустройства, участники специальной военной операции и их близкие могут обращаться в кадровые центры по месту жительства.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что с начала 2026 года в Хабаровском крае заключено 590 социальных контрактов с жителями региона, из них 19 — с участниками специальной военной операции и их семьями. Всего мера поддержки охватила более 1600 человек.