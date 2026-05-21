Глава службы занятости Красноярского края покинул пост

«За 26 лет во главе краевой службы занятости он добился результатов, которые остаются актуальными и открывают новые перспективы для жителей края. В регионе создана система управления рынком труда. Каждый житель края получает в службе занятости персональное сопровождение. Для удобства соискателей и работодателей внедрены новые проекты и цифровые сервисы. По показателям трудоустройства край — лидер России. Достижения Виктора Васильевича Новикова отмечены на региональном и федеральном уровнях, а созданная им команда продолжает работать на благо края», — рассказали в агентстве.