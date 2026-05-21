Глава службы занятости Красноярского края покинул пост

20 мая прекратились полномочия Виктора Новикова в должности руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края.
Сообщается, что он ушел на пенсию после долгих лет службы на этом посту.
Отметим, вчера Новикову исполнилось 68 лет.
«За 26 лет во главе краевой службы занятости он добился результатов, которые остаются актуальными и открывают новые перспективы для жителей края. В регионе создана система управления рынком труда. Каждый житель края получает в службе занятости персональное сопровождение. Для удобства соискателей и работодателей внедрены новые проекты и цифровые сервисы. По показателям трудоустройства край — лидер России. Достижения Виктора Васильевича Новикова отмечены на региональном и федеральном уровнях, а созданная им команда продолжает работать на благо края», — рассказали в агентстве.
С 21 мая временно исполнять полномочия руководителя будет Сергей Селюнин.
