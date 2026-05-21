В Хабаровске здание у грузинского ресторана признали самостроем

В Хабаровске двухэтажное здание рядом с грузинским рестораном на улице Волочаевской признали самовольной постройкой. Арбитражные суды поддержали позицию городского департамента архитектуры, строительства и землепользования, а Верховный суд не стал передавать жалобу предпринимателя на новое рассмотрение.
Спорный объект находится на участке по адресу Волочаевская, 36, рядом с одноэтажным зданием 1904 года постройки, где работает кафе грузинской кухни. Речь идёт о нежилом здании площадью 378,2 квадратного метра, которое поставили на кадастровый учёт как объект вспомогательного использования. При этом, как установили проверяющие, строили его без разрешительных документов.
Предприниматель настаивал, что это всего лишь склад, который нужен для обслуживания основного здания, а значит отдельное разрешение на строительство ему якобы не требовалось. Но суды с этим не согласились. Здание оказалось слишком самостоятельным для «подсобки» — у него отдельный вход, собственные инженерные коммуникации, предусмотрены санузлы на каждом этаже, техническое помещение и коридор. К тому же старое здание больше века обходилось без такого «вспомогательного» соседа.
Свою роль сыграло и место строительства. Участок расположен в зоне центра обслуживания и коммерческой активности, где склады не предусмотрены ни как основной, ни как вспомогательный вид использования. Кроме того, объект возвели без согласования архитектурного облика, в защитной зоне объектов культурного наследия и с нарушением противопожарных разрывов. По материалам дела, расстояние до одного соседнего здания составило около 5,05 метра, до основного административного здания — около 1,3 метра, тогда как для складских зданий требуется минимум 10 метров.
Арбитражный суд Хабаровского края признал постройку самовольной и обязал предпринимателя снести её в течение шести месяцев после вступления решения в силу. Апелляция оставила это решение без изменений, а затем с выводами нижестоящих судов согласилась и кассационная инстанция. Жалоба предпринимателя осталась без удовлетворения.
В постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа отдельно указано, что сам факт собственности на землю не даёт права строить что угодно и как угодно. Новые здания должны соответствовать назначению участка, градостроительным регламентам, строительным, противопожарным и другим требованиям. В этом случае суды пришли к выводу, что нужных оснований для сохранения объекта нет.