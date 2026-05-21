Вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил европейские СМИ за нападки на нынешнюю американскую администрацию. Это заявление прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он считает, что европейские СМИ все еще живут «в мире Байдена». Такой пост Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Х.
Спецпредставитель президента РФ пояснил, что в Европе царят «антитрамповские» нарративы. Он согласился с комментарием Джей Ди Вэнса и сравнил СМИ в ЕС с последователями экс-президента США Джо Байдена.
«Кто так хорошо управляет этими левыми европейскими нарративами?» — задал риторический вопрос Кирилл Дмитриев.
По данным Economist, европейские государства изучают вопрос создания новой оборонной структуры взамен НАТО. Некоторые армии стран ЕС уже разрабатывают секретные планы военных действий без опоры на США.