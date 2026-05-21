Подросток в Италии умер от анафилактического шока после мороженого

Мать парня сообщила, что сын знал о своей сильной аллергии на молочные белки и был внимателен к еде. Сотрудники кафе также знали о его непереносимости лактозы и предлагали угощение без этого ингредиента. Предположительно, следы молока могли попасть в мороженое через ложку или аппарат для приготовления. Полиция изъяла несколько ведер с десертом для экспертизы, говорится в сообщении.