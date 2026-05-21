Подросток в Италии умер от анафилактического шока после мороженого

В итальянском городе Казория 16-летний Адриано Д’Орси скончался от анафилактического шока через несколько минут после того, как попробовал мороженое в кафе с друзьями. Об этом во вторник, 19 мая, сообщила британская газета Mirror.
Трагедия произошла 16 мая. Подросток заехал в знакомую джелатерию по дороге домой. После нескольких ложек десерта у него появились симптомы сильной аллергической реакции. Друзья срочно отвезли его к отцу, который сделал инъекцию препарата против аллергии, но это не помогло. Прибывшие экстренные службы не смогли реанимировать юношу.
Мать парня сообщила, что сын знал о своей сильной аллергии на молочные белки и был внимателен к еде. Сотрудники кафе также знали о его непереносимости лактозы и предлагали угощение без этого ингредиента. Предположительно, следы молока могли попасть в мороженое через ложку или аппарат для приготовления. Полиция изъяла несколько ведер с десертом для экспертизы, говорится в сообщении.
