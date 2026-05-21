Побег через мусорный контейнер сорвался в украинском изоляторе

В Одессе арестованный попытался покинуть территорию следственного изолятора, спрятавшись в мусорном контейнере, сообщает Страна.ua. Инцидент произошел во время проведения хозяйственных работ в учреждении.
По информации издания, мужчина воспользовался моментом во время работ на территории Одесского следственного изолятора и попытался скрыться, используя контейнер для отходов. После обнаружения исчезновения заключенного в учреждении была объявлена тревога.
Сотрудники изолятора организовали поиски беглеца, после чего мужчину удалось обнаружить и вернуть обратно под стражу. Подробности задержания не уточняются.
На момент публикации официальные комментарии от правоохранительных органов или администрации СИЗО не поступали. Также не раскрываются данные о личности арестованного и статье, по которой он содержался под стражей.
Подобные попытки побега из следственных изоляторов периодически происходят во время хозяйственных работ или этапирования заключенных, когда осужденные и арестованные получают ограниченный доступ к внутренним техническим зонам учреждений.
