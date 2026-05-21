Новосибирцам назвали главные тренды на выпускной сезон

Платье-комбинация и корсетный верх — главные тренды 2026 года для выпускных вечеров, рассказал «Газете.Ru» модельер Денис Еремкин. Идеальная комбинация — лаконичный крой на тонких бретелях, сатин или шёлк с перламутровым блеском и минимум декора: ткань мягко очерчивает фигуру, создавая естественную элегантность. Современные выпускницы ценят такие платья за универсальность — вещь, которую можно носить и после праздника.
Корсетный верх в новом прочтении — это не жёсткая утяжка, а аккуратная форма, подчёркивающая талию, в сочетании со струящейся юбкой или брюками палаццо. Отдельный тренд — эстетика «Грозового перевала»: бархат, кружево и глубокие оттенки винного, графитового или шоколадного.
Три ключевые ткани сезона — сатин, шёлк и бархат: женственность достигается за счёт фактуры, а не декора. В палитре — два полюса: насыщенные оттенки для эффектного выхода и пастель для летящих силуэтов. Из кроя эксперт рекомендует ампир, годе, А-силуэт, а для нестандартных решений — платье-кимоно или асимметричный подол.