МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Лесной, таежный и собачий клещи представляют наибольшие эпидемиологические риски для россиян, рассказал РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
«На территории России наибольшее эпидемиологическое значение в качестве переносчиков опасных для человека инфекций имеют европейский лесной клещ, таежный клещ и луговой (собачий) клещ», — сказал Лебедев.
Эксперт добавил, что в южных регионах страны — в Крыму, на Кубани и в Ростовской области — встречаются клещи рода Hyalomma, которые могут также переносить вирус лихорадки Крым-Конго.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше