Укол обезболивающего сделал хромым преподавателя физкультуры в Новосибирске

В Новосибирске преподаватель физкультуры, заслуженный работник физической культуры РФ, директор учебно-оздоровительного центра НГТУ Александр Паршуков судится с медицинским центром «РЖД-Медицина». В августе прошлого года он пришёл на плановую колоноскопию. Перед процедурой медсестра сделала ему два обезболивающих укола. «После одного из них у меня начала неметь нога», — рассказал мужчина изданию «КП-Новосибирск». Во время обследования неприятные ощущения усилились, а после процедуры пациент не смог самостоятельно подняться с кушетки.
Медики сначала уверяли, что это временная реакция, но спустя полчаса состояние ухудшилось: появилось онемение стопы и голени, сильное покалывание и слабость. Выяснилось, что укол попал в седалищный нерв. «Мой диагноз — постинъекционная нейропатия седалищного нерва. Боль не прекращается ни на секунду. Особенно тяжело ночью — приходится пить обезболивающие перед сном. Стопа у меня висит, улучшения практически нет. Ушли бы эти боли — мне бы стало гораздо легче. А врачи говорят, что нейропатическая боль может остаться со мной очень надолго, а возможно — навсегда», — говорит Паршуков.
До травмы мужчина активно занимался спортом, играл в волейбол, бегал на лыжах, учил студентов. Теперь он ходит с тростью и специальным фиксатором для стопы, не может выйти на улицу в гололёд и готовится оформлять инвалидность. Клиника, по словам пострадавшего, не признала претензию: «Мне через несколько дней перезвонили и по телефону сообщили, что медицинская услуга была оказана в полном объёме. А сам факт повреждения нерва отрицают и считают, что я якобы уже пришёл к ним хромой».
«Союз отцов Новосибирской области» обратился с открытым письмом в прокуратуру и СКР. Председатель организации Сергей Майоров заявил: «Обычный обезболивающий укол в клинике “РЖД-Медицина” лишил спортсмена и преподавателя физкультуры возможности нормально ходить. Медсестра, предположительно, попала в седалищный нерв. Результат: год боли, операция, трость, фиксатор на ногу и оформление инвалидности».
Александр Паршуков подал иск в суд в конце ноября 2025 года. Он требует компенсацию расходов на лечение и морального вреда — 1,5 миллиона рублей. Следующее заседание назначено на 7 июля.