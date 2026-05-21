Укол обезболивающего сделал хромым преподавателя физкультуры в Новосибирске

До травмы мужчина активно занимался спортом, играл в волейбол, бегал на лыжах, учил студентов. Теперь он ходит с тростью и специальным фиксатором для стопы, не может выйти на улицу в гололёд и готовится оформлять инвалидность. Клиника, по словам пострадавшего, не признала претензию: «Мне через несколько дней перезвонили и по телефону сообщили, что медицинская услуга была оказана в полном объёме. А сам факт повреждения нерва отрицают и считают, что я якобы уже пришёл к ним хромой».