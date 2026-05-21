В Омске 30 мая перекроют семь улиц из-за марафона

Сергей Шелест подписал распоряжение об ограничении движения на время «Зелёного марафона», который пройдёт 30 мая. Как стало известно порталу Om1.ru, с 8 до 15 часов закроют проезд по следующим улицам:
Тарская от Красина до Ленина; Спартаковская; Партизанская; Петра Некрасова; Достоевского; Победы от Достоевского до Таубе; Таубе.
За час до перекрытия на этих же улицах запретят парковку. В связи с ограничениями изменится маршрут 62-го автобуса, который связывает Соборную площадь с Большой Островкой.
Напомним, что «Зелёный марафон» — благотворительное мероприятие, которое «Сбер» каждый год проводит для поддержки детей-сирот и детей с ментальными особенностями.