В Омске 30 мая перекроют семь улиц из-за марафона

Мероприятие пройдёт в субботу, 30 мая.

Источник: Om1 Омск

Сергей Шелест подписал распоряжение об ограничении движения на время «Зелёного марафона», который пройдёт 30 мая. Как стало известно порталу Om1.ru, с 8 до 15 часов закроют проезд по следующим улицам:

Тарская от Красина до Ленина; Спартаковская; Партизанская; Петра Некрасова; Достоевского; Победы от Достоевского до Таубе; Таубе.

За час до перекрытия на этих же улицах запретят парковку. В связи с ограничениями изменится маршрут 62-го автобуса, который связывает Соборную площадь с Большой Островкой.

Напомним, что «Зелёный марафон» — благотворительное мероприятие, которое «Сбер» каждый год проводит для поддержки детей-сирот и детей с ментальными особенностями.