Прогулочная зона, спортплощадки и досуговый центр появятся в Курочкином парке микрорайона имени Горького

Пока же на территории проходят санитарные рубки: убрать планируется около 70−80% старых деревьев. Вместо них высадят новые. «В первую очередь будут высажены ясень, клен, другие виды деревьев — не меньше, чем было до вырубки. В дальнейшем здесь будет обустроена прогулочная зона, фудкорты, спортивные площадки, площадки для отдыха, а также досуговый центр», — рассказал заместитель председателя комитета по управлению Железнодорожным районом по вопросам предпринимательства и земельных отношений Алексей Новиков. На территории уже обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают скамейки. Общая площадь обновленной зоны отдыха составит 7 гектаров, благоустраивают парк исключительно за счет средств инвестора.