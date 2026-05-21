В России вводится новый стандарт на керамические санитарные изделия

ГОСТ на керамические санитарные изделия вступит в силу в России с 1 июня 2026 года. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», документ распространяется на унитазы, раковины, биде и другие подобные изделия.
Новый стандарт включает подробную классификацию приспособлений — фарфоровых, полуфарфоровых и фаянсовых, предназначенных для установки в санитарных узлах, бытовых и других помещениях зданий и сооружений. А также содержит термины и определения для разных видов сантехники.
— Так, унитазы по типу установки подразделяются на напольные и подвесные, по типу конструкции — на унитазы-компакты, унитазы-моноблоки и приставные, а по организации омывания чаши — на ободковые, безободковые и душирующие. Раковины, согласно документу, подразделяются на подвесные, мебельные и отдельно стоящие, биде и писсуары — на напольные и подвесные, — уточняет ТАСС.
Помимо этого, ГОСТ устанавливает основные размеры керамических изделий. Например, высота унитаза от чистового пола до борта должна доходить до 38−42 см, если это детское санитарное приспособление, то размеры его должны составлять до 32,5−34,5 см.
Отмечается, что новый ГОСТ начнет действовать вместо введенного ранее стандарта.