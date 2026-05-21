В Хабаровском крае за сутки в ДТП погиб пешеход и четверо пострадали

Сводка Госавтоинспекции Хабаровского края за 20 мая.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки на дорогах Хабаровского края зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия. Один человек погиб, четверо получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, среди зафиксированных ДТП — один съезд с дороги и три наезда на пешеходов. В результате одного из наездов пешеход погиб.

Всего за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 337 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны 11 водителей. Четверо из них попались в Хабаровске.

За непредоставление преимущества пешеходам на переходах к ответственности привлекли 13 водителей. Десять из этих нарушений зафиксированы в краевой столице. Сами пешеходы также нарушали правила — 16 человек привлечены по статье 12.29 КоАП РФ, семеро из них в Хабаровске. Кроме того, выявлены 25 водителей, не имеющих или лишённых права управления. Восемь таких случаев произошли в Хабаровске.

Почта: red.habkp@phkp.ru