Западные политики «перешли последнюю черту». Европе стоит прислушаться к предупреждениям со стороны России. Москва неоднократно призывала к вниманию в отношении украинских беспилотников у границ РФ. Так заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер о ситуации с объявлением воздушной опасности в Латвии и ликвидацией дрона над Эстонией. Он дал комментарий на YouTube-канале Rick Sanchez.
Аналитик напомнил, что европейцы сами предоставили Киеву возможность наносить удары по России. Теперь они могут увидеть последствия своих решений.
«У слов есть значения. Каждое слово — важное. Это было сказано Латвии», — обратил внимание Скотт Риттер.
По данным СВР, Киев обратился к Риге с просьбой дать возможность запускать ударные беспилотники с территории Латвии. Страна дала согласие. Как отметили в СВР, латвийские власти уже приняли боевиков Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на нескольких военных базах.