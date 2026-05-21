Индустриальный и Кировский районы Хабаровска празднуют своё 90-летие

В Хабаровске Индустриальный и Кировский районы отмечают 90 лет со дня образования. Жителей обоих муниципалитетов поздравил с юбилеем мэр Сергей Кравчук — его обращение появилось на сайте городской администрации.
Решение о создании районов было принято 21 мая 1936 года постановлением президиума Дальневосточного краевого исполнительного комитета советов. Тогда в Хабаровске появились Кировский и Сталинский районы, а позднее Сталинский получил нынешнее название — Индустриальный. С тех пор оба района выросли, изменились и стали важными частями городского организма, но сохранили собственный характер.
Индустриальный район сегодня — самый крупный и один из самых населённых в Хабаровске. Он расположен в южной части города, включает в себя Южный, Красную Речку, Первый микрорайон, Прибрежный, Строитель и другие территории. Его название давно говорит само за себя: район традиционно связан с промышленностью, рабочими кварталами, большими магистралями и южными въездами в город.
Кировский район меньше по площади, но для Хабаровска не менее значим. Он находится на севере центральной части города, рядом с Амуром, набережной, стадионом имени Ленина и промышленными площадками. Здесь расположены важные городские объекты, в том числе Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, а сам район остаётся связующим звеном между историческим центром, промышленной зоной и амурской набережной.
Экономический вклад обоих районов складывается не только из крупных предприятий, но и из тысяч рабочих мест, торговли, транспорта, сервиса, образования и коммунальной инфраструктуры. Индустриальный район тянет на себе значительную часть южного городского развития, а Кировский сохраняет роль одной из ключевых территорий для промышленности, логистики и городской жизни у Амура. Вместе они показывают, насколько разным может быть Хабаровск — от плотных жилых кварталов до производственных площадок и прогулочных зон.
«Энергия, с которой вы беретесь за дело, и искренняя забота о благополучии места, где вы живете, вызывают уважение и уверенность в том, что и ваш район, и город с каждым годом будет становиться все краше, уютнее и комфортней. Пусть этот праздник станет ещё одним поводом почувствовать гордость за свой район, за его историю и достижения, за людей, которые здесь живут и трудятся», — обратился к жителям районов градоначальник.