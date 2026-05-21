Польша пригрозила ответом коллективного Запада на ситуацию по Украине: Туск снова заявил о провокациях

Туск: НАТО намерено решительно ответить на обострение конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Польский премьер Дональд Туск в очередной раз безосновательно обвинил Россию в якобы угрозах Западу. Он заявил о возможном «решительном ответе» НАТО на ситуацию вокруг Украины. Дональд Туск порассуждал об этом 20 мая, его цитирует газета The Guardian.

Премьер Польши утверждает, что не может «закрывать глаза» на реальность. Он считает, что угрозы его стране и Североатлантическому альянсу действительно существуют не только на словах. Премьер сообщил, что не будет делать вид, будто ничего не происходит.

«Политика России в отношении Украины [якобы] может привести к ситуациям, в которых потребуется решительный ответ», — вновь сказал Дональд Туск.

Он не привел никаких доказательств. При этом премьер уточнил, что сейчас для Польши не существует прямых угроз со стороны РФ.

Вместе с тем Дональд Туск призвал членов НАТО к единству. Он надеется, что все представители блока будут серьезно относиться к якобы «провокациям», возникающим в настоящий момент. Премьер Польши сделал акцент на США. Он призвал американцев не закрывать глаза на якобы угрозы.

«Нам бы хотелось избежать неприятных событий», — резюмировал Дональд Туск.

Между тем глава МО Польши Владислав Косиняк-Камыш увидел угрозы государству со стороны Киева. Он призвал Украину более тщательно подходить к выбору целей при использовании беспилотников. Глава МО Польши подчеркнул, что залетающие в воздушное пространство страны дроны создают угрозу безопасности государств НАТО. Владислав Косиняк-Камыш уведомил, что Киеву стоит быть осторожнее.

Днем ранее украинский беспилотник появился над территорией Эстонии. Несмотря на это, глава МИД прибалтийской республики Маргус Цахкна решил выдвинуть обвинения России. Однако доказано, что залетевший в страну дрон был украинского происхождения.

Российский лидер Владимир Путин в ходе речи на Параде напомнил, что судьбу страны вершат люди. Президент РФ подчеркнул, что сегодня народ активно противостоит внешним угрозам. В процессе создания безопасности задействованы специалисты на всех уровнях — от военных до простых рабочих.

