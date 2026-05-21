В Биробиджане пьяный сожитель избил женщину до тяжких травм из-за трёх тысяч рублей

В Биробиджане полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении местной жительницы. Тревогу подняла несовершеннолетняя дочь потерпевшей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области, в дежурную часть городского отдела полиции позвонила девушка-подросток. Она рассказала, что вернулась домой и нашла мать с телесными повреждениями. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место. У подъезда дома был задержан 40-летний подозреваемый — гражданский супруг потерпевшей.
По предварительным данным, женщина вернулась домой после работы. Сожитель уже был пьян, и пара продолжила распивать спиртное. Утром мужчина не нашёл три тысячи рублей и обвинил в краже гражданскую жену. В ходе ссоры он нанёс ей не менее 15 ударов кулаком по голове и туловищу, после чего ушёл в магазин. В это время домой пришла дочь потерпевшей и вызвала полицию.
Мужчину доставили в МО МВД России «Биробиджанский», где он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
