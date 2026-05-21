Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Биробиджане пьяный сожитель избил женщину до тяжких травм из-за трёх тысяч рублей

Полиция Биробиджана задержала 40-летнего мужчину, нанёсшего 15 ударов гражданской жене.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении местной жительницы. Тревогу подняла несовершеннолетняя дочь потерпевшей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области, в дежурную часть городского отдела полиции позвонила девушка-подросток. Она рассказала, что вернулась домой и нашла мать с телесными повреждениями. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место. У подъезда дома был задержан 40-летний подозреваемый — гражданский супруг потерпевшей.

По предварительным данным, женщина вернулась домой после работы. Сожитель уже был пьян, и пара продолжила распивать спиртное. Утром мужчина не нашёл три тысячи рублей и обвинил в краже гражданскую жену. В ходе ссоры он нанёс ей не менее 15 ударов кулаком по голове и туловищу, после чего ушёл в магазин. В это время домой пришла дочь потерпевшей и вызвала полицию.

Мужчину доставили в МО МВД России «Биробиджанский», где он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru