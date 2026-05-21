Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что энергетический кризис неизбежно обрушится на Великобританию и Евросоюз.
Российский политик отреагировал на комментарий пользователя соцсети о том, что рост численности оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — политическое землетрясение.
«Будет еще больше, поскольку цунами энергетического кризиса неизбежно обрушится на Великобританию и ЕС», — написал Дмитриев в ответ.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что надвигающийся энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) и Великобритании сделает переговоры Европы с Россией неизбежными.
Пока же, отметил Дмитриев, некоторые политики из стран Европы соревнуются между собой в уровне ненависти среди населения.