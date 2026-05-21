Какой церковный праздник отмечают 21 мая

Сегодня, 21 мая 2026 года, в церкви празднуют Вознесение Господне. Праздник Вознесения Господня — один из главных (двунадесятых) праздников православной церкви, который отмечается на 40-й день после Пасхи. В 2026 году этот день выпадает на 21 мая. Событие Вознесения описывается в Евангелии от Луки (Лк.24:50−51) и Деяниях св. апостолов (Деян.1:9−11), упоминается об этом событии также в окончании Евангелия от Марка (Мк.16:19). Согласно евангельским повествованиям, после своего Воскресения Спаситель являлся ученикам, укрепляя их веру и наставляя в тайнах Царства Божия. На сороковой день он вывел апостолов из Иерусалима на Елеонскую гору. Там, благословив их, Иисус стал подниматься от земли и возноситься на небо, пока не скрылся из вида. В этот момент явились два ангела, которые возвестили, что Христос вернется во второй раз. Это событие имеет глубокий смысл. Вознесение Господне завершает земное служение спасителя. После этого видимое, физическое присутствие Христа среди людей сменяется невидимым пребыванием в Церкви через Святого Духа, который сошел на апостолов спустя десять дней — в день Пятидесятницы. В церковной традиции Вознесению посвящен отдельный праздник. Он символизирует не уход Христа, а открытие пути к вечной жизни для всех верующих. Каких святых чтут 21 мая в православной церкви Сегодня, 21 мая, православная церковь чтит память ряда святых, среди которых центральное место занимает апостол и евангелист Иоанн Богослов. В этот день также вспоминают подвижников: Преподобный Арсений Великий (V век): знатный римлянин, ставший отшельником в Египте. Его жизнь — пример глубочайшего смирения и молитвы. Печерские святые: Пимена постник и Арсений трудолюбивый. Их подвиги — пост и непрестанный труд — служат образцом для монашествующих. Вспоминают в этот день и страдания мучеников за веру: Мученики в долине Ферейдан (Иран), пострадавшие от персов в XVII веке. Новомученик Никифор, чья жизнь оборвалась в 1942 году.