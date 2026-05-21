В норильской Башне прошла первая выездная церемония бракосочетания

Желающим организовать торжество в Башне необходимо обратиться с запросом не позднее чем за месяц и не раньше чем за два до планируемой даты. Для этого необходимо написать на почту hello@arctictower.ru с заголовком «Свадьба в Башне». После получения запроса специалист Башни свяжется с будущими супругами, чтобы уточнить детали. Проведение свадебных церемоний в Башне доступно исключительно по субботам.