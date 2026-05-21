В норильской Башне прошла первая выездная церемония бракосочетания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общественно-культурный центр «Башня» впервые стал площадкой для официальной церемонии бракосочетания.
Светлана и Игорь Мышегреб, решившиеся сказать друг другу «да» в окружении родных и близких людей, превратили центр в самое романтичное место Норильска.
Команда центра тоже поздравила новоиспеченную семью. Директор Башни Виктория Чуланова вручила молодым фирменный плед центра: «Чтобы в любые морозы вы могли укутаться в него вдвоём и помнить об этом прекрасном дне».
Услуга выездной регистрации в Башне появилась недавно. По инициативе сотрудников центра и органов ЗАГС Красноярского края было заключено соглашение: теперь торжественные церемонии могут проходить не только во Дворце бракосочетания, но и на одной из самых узнаваемых площадок Норильска.
Церемония, состоявшаяся в Башне является абсолютно законной и имеет такую же юридическую силу как и церемония в ЗАГСе. Ранее регистрации уже проводились на дому, в больницах и даже в местах лишения свободы. А вот проведение торжества в общественном пространстве — первый опыт такого формата.
Эта церемония стала первой, но далеко не последней в стенах Башни. Культурный центр официально принимает заявки на проведение свадебных церемоний.
Желающим организовать торжество в Башне необходимо обратиться с запросом не позднее чем за месяц и не раньше чем за два до планируемой даты. Для этого необходимо написать на почту hello@arctictower.ru с заголовком «Свадьба в Башне». После получения запроса специалист Башни свяжется с будущими супругами, чтобы уточнить детали. Проведение свадебных церемоний в Башне доступно исключительно по субботам.