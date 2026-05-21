Для Назаровской станции скорой помощи приобрели новый укомплектованный автомобиль

«Автомобиль превосходный, и, что самое главное, он оснащен всем необходимым для оказания помощи в самых разных ситуациях, включая экстренные и сложные случаи. Теперь мы можем без риска транспортировать пациентов с инфарктом миокарда или острым нарушением мозгового кровообращения в Ачинскую межрайонную больницу. То же касается и будущих мам, которых мы направляем в Ачинский перинатальный центр. Стоит отметить, что за последние годы количество вызовов скорой помощи у нас значительно увеличилось: если три года назад мы фиксировали 1200−1400 вызовов в год, то сейчас эта цифра достигла 2300. Поэтому новые автомобили для нас крайне важны», — подчеркнула заведующая назаровской станцией скорой медицинской помощи Ирина Карманова.