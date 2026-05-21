Для Назаровской станции скорой помощи приобрели новый укомплектованный автомобиль

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В автопарке станции скорой медицинской помощи Назаровского муниципального округа — долгожданное пополнение. За счет средств краевого бюджета приобретен современный автомобиль класса «А».
Как отмечает пресс-служба регионального минздрава, машина стоимостью 5,8 миллиона рублей уже приступила к работе.
«Современные автомобили скорой помощи играют ключевую роль не только в оперативном прибытии бригад медиков к пациентам, но и в эффективной маршрутизации пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в учреждениях краевого или межрайонного уровня. За последнее время количество таких направлений возросло до 15−20 случаев ежемесячно в учреждения 3 уровня Красноярска и 40−50 случаев в учреждения 2 уровня Ачинска», — рассказал Владимир Милицын, главный врач Назаровской центральной районной больницы.
Новая машина отличается высокой надежностью и оснащена всем необходимым оборудованием для оказания квалифицированной помощи на месте и безопасной транспортировки пациентов в медицинские учреждения более высокого уровня.
«Автомобиль превосходный, и, что самое главное, он оснащен всем необходимым для оказания помощи в самых разных ситуациях, включая экстренные и сложные случаи. Теперь мы можем без риска транспортировать пациентов с инфарктом миокарда или острым нарушением мозгового кровообращения в Ачинскую межрайонную больницу. То же касается и будущих мам, которых мы направляем в Ачинский перинатальный центр. Стоит отметить, что за последние годы количество вызовов скорой помощи у нас значительно увеличилось: если три года назад мы фиксировали 1200−1400 вызовов в год, то сейчас эта цифра достигла 2300. Поэтому новые автомобили для нас крайне важны», — подчеркнула заведующая назаровской станцией скорой медицинской помощи Ирина Карманова.
Приобретение нового автомобиля скорой помощи является частью системной работы министерства здравоохранения Красноярского края по повышению доступности и качества медицинской помощи населению, в том числе в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».