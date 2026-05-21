Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава службы занятости Красноярского края Виктор Новиков покинул свой пост

Руководитель агентства труда и занятости Красноярского края Виктор Новиков ушел с должности.

Источник: Комсомольская правда

20 мая руководитель агентства труда и занятости Красноярского края Виктор Новиков покинул свой пост. Причина — выход на пенсию.

О своем решении уже бывший глава службы занятости объявил в день своего 68-летия. Временным руководителем агентства стал Сергей Селюнин.

Последние 26 лет Виктор Васильевич возглавлял краевую службу занятости. При нем уровень безработицы достиг минимальных значений в 0,7%. Удостоен высоких наград: медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, нагрудного знака «Почетный работник Минтруда России» и других.

Виктор Новиков родился 20 мая 1958 в селе Анцирь Канского района. Начал профессиональный путь учителем математики и физики, а позже стал директором школы в краевом центре. Кандидат экономических наук.

Ранее мы писали, что Алексей Маслов стал министром спорта Красноярского края. Почти десять лет он руководил волейбольным клубом «Енисей».