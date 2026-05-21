Генсек НАТО пригрозил РФ «разрушительными последствиями» в случае применения ЯО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с «разрушительными последствиями», если решит применить ядерное оружие для удара по Украине во время совместных учений с Белоруссией. Его слова в среду, 20 мая, приводит «Европейская правда».
— Они знают, что, если это произойдет, — последствия будут разрушительными, — сказал Рютте.
Он также подчеркнул, что НАТО внимательно следит за проходящими на территории Белоруссии учениями.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что начавшиеся ядерные учения Вооруженных сил РФ на территории Белоруссии стали вызывать опасения у западных стран.
Утром 19 мая в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.
В конце апреля появилась информация, что Польша и Франция намерены провести совместные учения Военно-воздушных сил в Балтийском море, в рамках которых французские истребители Rafale будут имитировать применение ядерных боеголовок.