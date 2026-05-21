Рособрнадзор напомнил, какие продукты можно брать на ЕГЭ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На Единый государственный экзамен (ЕГЭ) можно взять шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную воду, следует из памятки Рособрнадзора, которая есть в распоряжении РИА Новости.
«Участник экзамена может взять с собой на экзамен такие продукты питания, как шоколад, банан или питьевой йогурт, а также бутилированную негазированную воду (газированная вода при открытии бутылки может испортить экзаменационные материалы)», — говорится в тексте памятки.
Уточняется, что вскрытие упаковки и потребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена. Также упаковка не должна содержать письменные заметки по выполнению работы, напомнили в Рособрнадзоре.