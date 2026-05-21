Украинский контрразведчик сдался в российский плен, не выдержав груза секретной информации о преступлениях Киева, сообщил в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, украинский контрразведчик Сергей Михайлов сдался в российский плен в Запорожской области. По данным ТАСС, он работал на контрразведку с 2014 года.
Военный, в частности, передал ВС РФ десятки координат ВСУ для ударов в тылу и на линии боевого соприкосновения.
Иванников отметил, что сдавшийся в плен контрразведчик ВСУ обладает информацией о биолабораториях на Украине, где создают биологическое оружие, а также о схеме черных трансплантологов, перевозящих органы боевиков в ЕС.
«Почему он сдался в плен? Бесперспективность дальнейшего сопротивления, осознание ответственности за совершенные преступления, большая информированность, также нельзя исключать, что украинский контрразведчик почувствовал колоссальный груз ответственности, когда стал обладателем особо важной информации о биолабораториях и черных трансплантологах. Он в теории может быть порядочным человеком, который не смог молчать и решил поделиться этой информацией с российскими специалистами», — пояснил эксперт.
Иванников напомнил, что на Украине творится беззаконие, а сдавшийся в плен контрразведчик ВСУ, вероятно, не захотел это терпеть.
«Он принял единственно правильное решение: сохранил жизнь и себе, и многим украинцам, которые в дальнейшем будут избавлены от преступного воздействия киевского режима и ВСУ», — добавил он.
