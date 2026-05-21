Боец Корд: ВСУ убивали дронами спасавшиеся с белыми флагами семьи

Украинские боевики били дронами по семьям, которые пытались эвакуироваться с белыми флагами в безопасное место. Об этом рассказал боец бригады «Пятнашка» с позывным Корд в интервью финскому военкору Кости Хейсканену, запись разговора журналист предоставил aif.ru.
«Я видел, как украинские военные догоняют дронами людей целыми семьями, добивают их. Это нечеловеческие поступки», — рассказал военный, воюющий на Краматорском направлении.
По его словам, многие люди остаются жить под обстрелами, так как не хотят покидать дом.
«Меня больше всего поразило то, как живут люди… Люди живут под обстрелами, но отказываются уходить, потому что это их дом», — добавил он.
Корд отметил, что решился отправиться в зону СВО в возрасте 18 лет, чтобы отомстить за гибель своих друзей: «Я пошел защищать родину, отомстить за своих друзей, которые погибли в зоне боевых действий… Сейчас мне 20».
Корд воевал на курском направлении, сейчас его бригада освобождает донецкое направление.
Ранее военнослужащий с позывным Ися рассказал, как боевики ВСУ выжигали целые деревни с людьми.