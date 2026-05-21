В Хабаровске ремонт дороги на Краснореченской завершат в течение недели

В Хабаровске планируют за неделю завершить экстренные работы по ремонту дороги на улице Краснореченской. К экстренной замене полотна из-за провалившейся ливневой канализации приступили еще в понедельник, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В связи с ситуацией на пересечении улиц Краснореченской и Богачева, вызванной нарушением работы ливневки, в настоящее время ведутся срочные восстановительные работы. Причиной стало разрушение старого ливневого коллектора, — рассказали в администрации Хабаровска.
Устранение проблемы может занять больше времени, чем предполагалось изначально: добраться до ливневки можно только после вскрытия дорожного полотна.
— Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть привычный ритм жизни и обеспечить безопасность на дорогах, — добавили в мэрии.
Напомним, что дорожные работы проходят в Хабаровске не только на улице Краснореченской. Ремонт отдельных участков с 21 по 31 мая проведут на 11 улицах города.