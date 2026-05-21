Диетолог Поляков рассказал, чем полезна окрошка

Врач Антон Поляков рассказал о полезных свойствах окрошки.

Источник: Аргументы и факты

Окрошка — не просто летнее блюдо, а полноценный сбалансированный приём пищи, заявил врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, холодный суп обладает сразу несколькими полезными свойствами.

«Если мы говорим о натуральной окрошке из хороших ингредиентов, то это источник витаминов, минералов и клетчатки. Мелкая нарезка позволяет блюду лучше усваиваться и снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт, что важно для людей, которые не привыкли тщательно пережёвывать пищу», — пояснил Поляков.

Кроме того, специалист отметил, что мясо, яйца или говяжий язык в составе окрошки являются источником полноценного белка и поддерживают азотистый баланс, а холодная жидкая основа помогает восстановить водно-солевой баланс и отрегулировать систему терморегуляции в жаркое время года.

Ранее Поляков сообщил, от каких напитков и блюд стоит отказаться в жаркие дни, чтобы не подвергать своё здоровье риску.