В Красноярском крае потушили 20 пожаров и зафиксировали происшествие на воде

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 4 км от Ужура загорелся трактор.
Площадь пожара составила 10 кв. м. К тушению привлекались 4 человека и 1 единица техники. Предварительной причиной стало короткое замыкание электропроводки.
В селе Долгий Мост Абанского округа сгорела хозяйственная постройка, огонь также повредил жилой дом. Общая площадь пожара составила 70 кв. м. Возгорание ликвидировали 14 человек и 4 единицы техники, включая добровольцев.
Также зафиксировано происшествие на воде. В реке Большая Кеть ниже по течению от деревни Тархова, в кустах возле лодки, обнаружены тела двух мужчин. Обстоятельства их гибели устанавливают правоохранительные органы.
