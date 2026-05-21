В крае назвали самую «Лучшую книгу для детей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Книга «Учим эвенкийский язык» заняла первое место в номинации «Лучшая книга для детей» краевого конкурса «Книга года — 2025». Автор книги — поэт и работник культуры Эвенкии Иосиф Жук.
Издание предназначено для изучения эвенкийского языка детьми младшего возраста. Материал выстроен в стихотворной форме, что облегчает запоминание и делает процесс обучения более живым и доступным. Иллюстрации в издании — эвенкийской художницы Надежды Хукочар-Потаповой органично дополняют текст, помогая детям лучше воспринимать лексику и одновременно знакомя их с культурой и традициями эвенкийского народа.
Конкурс «Книга года» ежегодно проводит краевая научная библиотека и является одной из ключевых региональных площадок для оценки издательских проектов. В 2025 году было представлено 74 издания в 16 номинациях по разным направлениям современной книжной продукции края.
Отметим, в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» из регионального бюджета ежегодно направляют 1,5 млн рублей на издание литературы на языках коренных малочисленных народов.