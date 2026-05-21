В Красноярске отметят Всемирный день велосипедиста

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 31 мая в Красноярске пройдет краевой фестиваль, приуроченный к V Всероссийской массовой велосипедной гонке «Всемирный день велосипедиста» и Году единства народов России.
На старт выйдут любители велоспорта разных возрастов, которым предстоит преодолеть определенные организаторами дистанции.
Часть заездов состоится в Беговом центре на ул. Дубровинского, 1ж. Здесь самые юные участники фестиваля — дети 3−4 лет — поборются за звание сильнейшего на беговелах. Затем разыграют медали спортсмены на велосипедах в нескольких возрастных категориях, от 5 до12 лет. В программе также велоквест, на который приглашают всех желающих, начиная от 8 лет, в том числе семьи.
В другой точке города — на спортивной велотрассе Триатлон-центра на острове Татышев пройдут индивидуальные велогонки на время. Для участников 10−14 лет подготовят дистанцию 10 км, а для велосипедистов от 15 лет — 20 км.
Участие в соревнованиях бесплатное, отмечает пресс-служба крайспорта.
Предварительно необходимо в срок до 12:00 28 мая пройти регистрацию на портале «Госуслуги». Надо написать роботу Максу вопрос «Другие спортивные мероприятия» и выбрать из предложенного информацию о проведении в своем регионе V Всероссийской массовой велосипедной гонки «Всемирный день велосипедиста». Далее следует пройти авторизацию и следовать инструкции.
Подробную информацию о требованиях к участникам, включая список документов, которые необходимо будет предъявить перед стартом, можно найти на сайте Федерации велосипедного спорта Красноярского края.