Красноярку не пустили в бар из-за непонравившихся брюк и она пожаловалась в Роспотребнадзор

Красноярский бар «Но это не точно» незаконно отказал в обслуживании посетительнице из-за дресс-кода.

Красноярский бар «Но это не точно» незаконно отказал в обслуживании посетительнице из-за несоответствующей одежды.

Девушка заблаговременно забронировала столик в заведении, приехала в назначенное время, но внутрь ее не пустили. Причиной сотрудник на входе назвал ее брюки, которые, по его мнению, не вписывались в дресс-код. В качестве аргумента красноярке предоставили бумагу, согласно которой администрация заведения якобы вправе отказать любому посетителю без объяснения причин.

С жалобой на действия сотрудников девушка обратилась в Роспотребнадзор, где ей и заведению разъяснили правила:

«Ограничения доступа в пункт общественного питания со ссылкой на установленные в организации условия, дающие право администрации самостоятельно определять круг лиц, имеющих право посещать заведение, являются ущемляющими права потребителей. Система фейсконтроля, где бы она ни практиковалась — в кафе, ресторане или ночном клубе, нарушает п. 3 ст. 426 Гражданского кодекса и ст. 16 Закона о защите прав потребителей».

По данному факту ООО «Кафе куб» объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в сфере защиты прав потребителей.

