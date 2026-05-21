Казахстанка случайно выбросила в мусор брендовую одежду, драгоценности и люксовую косметику

Досадным происшествием Зарина Онгарбаева поделилась на своей странице в Threads.
«И вроде понимаешь головой, что это всего лишь вещи. Но когда теряешь все вот так разом, по нелепой случайности, очень больно и обидно. Особенно когда знаешь, сколько труда, времени и денег стояло за каждой такой покупкой», — пишет она.
Самым неприятным в данной ситуации для нее стало осознание, что этого можно было избежать одной секундой внимательности. Отправившись на поиски пакета, выяснилось, что мусоровоз уже отвез весь мусор в сортировочный центр.
В знак поддержки пользователи соцсети стали делиться похожими историями. Оказалось, что также случайно ими в разное время были выброшены диплом о высшем образовании, дорогостоящие лекарства и меховые изделия.
