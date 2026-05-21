В Комсомольском районе браконьеры выловили краснокнижных осетров и попали под статью

В Комсомольском районе сотрудники полиции задержали двоих местных жителей за незаконную добычу осетровых. Рыбу успели вернуть в естественную среду обитания. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, задержание прошло в рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2026». Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции совместно с оперативниками из краевого управления задержали мужчин в возрасте от 35 до 37 лет.
Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов, в тёмное время суток вышли на реку Амур вблизи села Новоильиновка. Используя маломерное судно с подвесным мотором и рыболовную сеть, они незаконно добыли четыре особи осетровых рыб, занесённых в Красную книгу. Задержанные пояснили, что намеревались употребить улов в пищу.
Полицейские изъяли осетров из незаконного оборота и выпустили их обратно в Амур. Плавсредство, подвесной мотор и рыболовную сеть поместили на ответственное хранение.
Отделением дознания ОМВД России по Комсомольскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.
