В Комсомольском районе браконьеры выловили краснокнижных осетров и попали под статью

Установлено, что фигуранты, не имея разрешительных документов, в тёмное время суток вышли на реку Амур вблизи села Новоильиновка. Используя маломерное судно с подвесным мотором и рыболовную сеть, они незаконно добыли четыре особи осетровых рыб, занесённых в Красную книгу. Задержанные пояснили, что намеревались употребить улов в пищу.