Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Чернышова назвала полезные продукты для чистки сосудов

Врач Надежда Чернышова посоветовала больше двигаться, чтобы избежать загустения крови.

Источник: Аргументы и факты

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru рассказала, какие продукты необходимо есть, чтобы избежать повышенной вязкости крови.

Специалист отметила, что загустение крови чревато инфарктом и инсультом.

«Необходимо есть больше свежих овощей, зелени, ягод сезонных. Например, для состояния сосудов полезны черная смородина и черешня. Также полезны малина, клубника, голубика и другие ягоды. Они прекрасно воздействуют на кровоток, состояние сосудов и на предупреждение тромбозов», — отметила эксперт.

Чернышова добавила, что нужно есть побольше белка.

«Желательно есть легкоусвояемое мясо птицы, рыбы, а также яйца и молочные продукты», — подчеркнула она.

Ранее биолог Лялина предупредила об опасности употребления испорченных специй.