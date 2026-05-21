Врач Чернышова назвала полезные продукты для чистки сосудов

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru рассказала, какие продукты необходимо есть, чтобы избежать повышенной вязкости крови.
Специалист отметила, что загустение крови чревато инфарктом и инсультом.
«Необходимо есть больше свежих овощей, зелени, ягод сезонных. Например, для состояния сосудов полезны черная смородина и черешня. Также полезны малина, клубника, голубика и другие ягоды. Они прекрасно воздействуют на кровоток, состояние сосудов и на предупреждение тромбозов», — отметила эксперт.
Чернышова добавила, что нужно есть побольше белка.
«Желательно есть легкоусвояемое мясо птицы, рыбы, а также яйца и молочные продукты», — подчеркнула она.
