27 тысяч детей из уязвимых хабаровских семей бесплатно отдохнут в лагерях

В Хабаровском крае стартует масштабная летняя оздоровительная кампания. Более 27 тысяч детей из семей в социально опасном положении, малоимущих семей, детей-инвалидов, а также ребят, чьи родители участвуют в специальной военной операции, смогут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях, санаториях и лагерях дневного пребывания. Вся эта работа выстроена в рамках президентского национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Дети участников СВО, дети-инвалиды и дети из семей в социально опасном положении получают путёвки в порядке очереди, но без учёта дохода семьи. А вот для детей погибших и раненых бойцов действует первоочередной порядок — им бесплатные путёвки в загородные лагеря выдают вне всяких очередей. Если ребёнок не успел отдохнуть в текущем году, он остаётся в списках, и повторно подавать заявление не нужно.
Отдельное направление — санаторное оздоровление. Путёвки в санатории Хабаровского и Приморского краёв, а также Амурской области предоставляются детям независимо от дохода и категории семьи. В этом году их приобрели для 889 ребят с заболеваниями органов дыхания, пищеварения, нервной и опорно-двигательной систем. Уже 24 мая первые 73 ребёнка отправятся в санаторий «Сахарный ключ».
«Благодаря Президенту, благодаря губернатору уделяется большое внимание семьям с детьми. Для нас важно, чтобы каждый ребёнок получил возможность отдохнуть с удовольствием и пользой. Поэтому мы сохранили две профильные смены», — отметила заместитель министра социальной защиты Дарина Лебедева. Первая смена — «Дети Амура. Жизнь и творчество» — пройдёт со 2 по 11 августа в лагере «Океан» и соберёт 94 ребёнка из малоимущих семей коренных народов Севера, занимающихся в творческих и спортивных коллективах. Вторая — «Ласковое море» — в конце августа ждёт детей с инвалидностью в приморском лагере «Радуга», где из 260 участников больше 130 — ребята с особыми потребностями.
Для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц за счёт краевого бюджета оплатят проживание и питание в лагере в течение 12 дней, а также проезд от Хабаровска до загородного лагеря и обратно. Участникам профильной смены дополнительно компенсируют дорогу от места жительства до краевой столицы. Летняя кампания только начинается, но уже понятно: для тысяч семей это не просто каникулы, а реальная поддержка.