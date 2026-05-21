27 тысяч детей из уязвимых хабаровских семей бесплатно отдохнут в лагерях

«Благодаря Президенту, благодаря губернатору уделяется большое внимание семьям с детьми. Для нас важно, чтобы каждый ребёнок получил возможность отдохнуть с удовольствием и пользой. Поэтому мы сохранили две профильные смены», — отметила заместитель министра социальной защиты Дарина Лебедева. Первая смена — «Дети Амура. Жизнь и творчество» — пройдёт со 2 по 11 августа в лагере «Океан» и соберёт 94 ребёнка из малоимущих семей коренных народов Севера, занимающихся в творческих и спортивных коллективах. Вторая — «Ласковое море» — в конце августа ждёт детей с инвалидностью в приморском лагере «Радуга», где из 260 участников больше 130 — ребята с особыми потребностями.