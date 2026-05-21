В Хабаровске дзюдоисты из 10 стран участвуют в международных сборах

В Хабаровске после турнира памяти Василия Ощепкова стартовали международные тренировочные сборы по дзюдо. Спортсмены из 10 стран остались в краевой столице, чтобы отработать технику, провести спарринги и набрать дополнительную соревновательную практику.
Сборы проходят при поддержке Российского спортивного фонда и правительства Хабаровского края. Мероприятие соответствует целям президентской госпрограммы «Спорт России», направленной на развитие массового и профессионального спорта в регионах.
Тренировки идут два раза в день под руководством наставников сборной России до 18 лет. С юными спортсменами работают Теа Донгузашвили, Владимир Гладченко и Алеся Кузнецова — опытные специалисты, которые разбирают не только броски и захваты, но и реальные ситуации, возникающие на татами во время поединков.
«Благодаря вот таким сборам мы можем проработать различные ситуации, которые могут возникать на татами», — отметила вице-президент федерации дзюдо Хабаровского края Ирина Родина.
К занятиям присоединились дзюдоисты разных возрастов, начиная с 14 лет. Для дальневосточных спортсменов это редкая возможность потренироваться с представителями других школ, увидеть другой стиль борьбы и проверить себя в спаррингах с соперниками, к которым невозможно привыкнуть заранее.
Обычно такие сборы после крупных турниров длятся три дня. После завершения международной части в Хабаровске останутся дальневосточные дзюдоисты — для них проведут углублённый теоретический курс, который поможет лучше понимать тактику и подготовку к соревнованиям.
Напомним, 16 и 17 мая Хабаровск принимал международный турнир по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. Соревнования посвятили памяти Василия Ощепкова, основателя отечественной школы дзюдо, а среди призёров оказалась представительница Хабаровского края — Альбина Кузьмина из Комсомольска-на-Амуре, завоевавшая бронзу в весовой категории до 44 килограммов.