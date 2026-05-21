На Северном шоссе построят подземный переход

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Северном шоссе в районе Солонцов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» построят подземный переход.
Дорожники уже готовят площадку под новый объект: в начале июня на участке введут дополнительное ограничение движения, и подрядчик начнет строить подпорные стенки. Из-за этого будет закрыт существующий сейчас выезд из поселка Новалэнд, а движение на въезде сделают двусторонним. Чтобы проезд оставался удобным, дорожники отсыплют дополнительный участок длиной около 100 метров.
Подпорные стенки нужны возведут рядом с будущим подземным пешеходным переходом. Сооружение соединит Новалэнд с Солонцами и торговым центром «Метро». Сейчас жителям приходится объезжать большой круг, а после открытия перехода и пешеходной дорожки можно будет переходить Северное шоссе напрямую. Завершить строительство перехода планируют в июле-августе, отмечает пресс-служба краевого минтранса.
Реконструкция развязки началась в 2025 году: на первом этапе перенесли сети и снесли старую АЗС. К основной работе приступили в этом сезоне.
«Подрядчик заканчивает монтаж водопропускной трубы. Сейчас грунт засыпают слоями и уплотняют катками. Также дорожники готовят площадку для подземного перехода — вывозят старый грунт и остатки бетона. Специалисты почти закончили демонтаж одной из разворотных петель и приступили к ее переустройству с дополнительной полосой для разгона и торможения», — прокомментировал руководитель КрУДора Андрей Журавлёв.