Не спешите ставить диагноз: россиянам рассказали, с чем можно спутать СДВГ

Не всем, кто обладает на первый взгляд признаками СДВГ, можно поставить такой диагноз. Россиянам рассказали, с чем еще можно спутать этот синдром. Доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России, научный руководитель Клинического центра «Доктрина» Леонид Чутко дал исчерпывающий ответ в интервью KP.RU.
«С астеническими расстройствами после перенесенного стресса: в таких случаях человек временно ощущает дефицит внимания. Сам по себе хронический стресс тоже приводит к снижению внимания. На фоне тревожного расстройства у людей также часто падает концентрация внимания и появляется внутреннее беспокойство, как при СДВГ», — резюмировал эксперт, отвечая на вопрос, с чем еще можно спутать СДВГ.
Также Чутко ответил, можно ли спутать это заболевание с обычной мигренью или неорганизованностью? Оказалось, что это вполне реально. Именно поэтому стоит учитывать, что все люди разные: кто-то ответственный, кто-то нет. Не все в жизни связано с болезнью. Диагноз должен ставить специалист.
