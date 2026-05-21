Не спешите ставить диагноз: россиянам рассказали, с чем можно спутать СДВГ

Доктор Чутко перечислил болезни и черты личности, с которыми можно спутать СДВГ.

Источник: Комсомольская правда

Не всем, кто обладает на первый взгляд признаками СДВГ, можно поставить такой диагноз. Россиянам рассказали, с чем еще можно спутать этот синдром. Доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России, научный руководитель Клинического центра «Доктрина» Леонид Чутко дал исчерпывающий ответ в интервью KP.RU.

«С астеническими расстройствами после перенесенного стресса: в таких случаях человек временно ощущает дефицит внимания. Сам по себе хронический стресс тоже приводит к снижению внимания. На фоне тревожного расстройства у людей также часто падает концентрация внимания и появляется внутреннее беспокойство, как при СДВГ», — резюмировал эксперт, отвечая на вопрос, с чем еще можно спутать СДВГ.

Также Чутко ответил, можно ли спутать это заболевание с обычной мигренью или неорганизованностью? Оказалось, что это вполне реально. Именно поэтому стоит учитывать, что все люди разные: кто-то ответственный, кто-то нет. Не все в жизни связано с болезнью. Диагноз должен ставить специалист.

Ранее KP.RU рассказал, в чем главные отличия СДВГ у взрослых и детей. Причем старшее поколение страдает от этого недуга сильнее, это выражается в их комфорте. Например, им нельзя водить машину.