Харьков поджигают со всех сторон: главная новость СВО 21 мая

ВС РФ накрыли Харьков мощнейшей волной. Военный эксперт Марочко заявил, что трёхкратный рост атак ВСУ после 9 мая не остался без жёсткого ответа.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 20 мая Харьков и его окрестности содрогнулись от массированных ударов. Мощные прилёты фиксировались не только в областном центре, но и в Боровой, Купянске, Печенегах и в районе Волчанска. Военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко в беседе с aif.ru раскрыл, какие объекты стали приоритетными целями для российской армии, и объяснил, с чем связана такая интенсивность огня.

По словам эксперта, удары наносились хирургически точно по критически важной инфраструктуре ВСУ.

«К важным для ВСУ объектам относятся склады с боеприпасами и материально-техническими средствами, цеха сборки БПЛА и другой военной техники, места ремонта и восстановления военной техники, пункты дислокации украинских боевиков и пункты управления войсками и беспилотными системами», — заявил Марочко.

Он добавил, что под огонь также попали объекты двойного назначения, без которых невозможна логистика противника.

«В первую очередь это энергетические объекты. Все эти цели поражаются на харьковском направлении», — констатировал эксперт.

Причиной столь жесткой огневой реакции стало резкое изменение тактики украинского командования. Марочко сообщил, что после окончания короткого перемирия, объявленного в честь 9 мая, активность ВСУ на данном направлении резко взлетела.

«По моей информации, украинское командование сейчас делает основной акцент на харьковском направлении. Ведётся ряд контратак на некоторых участках. Число контратак противника увеличилось в три раза за последнее время с момента перемирия, которое состоялось в честь Дня Победы», — подчеркнул подполковник.

Впрочем, как отметил Марочко, российские военные были готовы к подобному развитию событий и мгновенно приступили к планомерному уничтожению наступательного потенциала врага.

«Естественно, на такие вызовы мы реагируем и наносим огневые поражения по тем объектам и целям, которые являются критически важными для украинских боевиков для ведения активной фазы боевых действий», — резюмировал военный эксперт, дав понять, что ночной огневой шквал стал прямым ответом на попытку Киева перехватить инициативу на передовой.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
