Харьков поджигают со всех сторон: главная новость СВО 21 мая

В ночь на 20 мая Харьков и его окрестности содрогнулись от массированных ударов. Мощные прилёты фиксировались не только в областном центре, но и в Боровой, Купянске, Печенегах и в районе Волчанска. Военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко в беседе с aif.ru раскрыл, какие объекты стали приоритетными целями для российской армии, и объяснил, с чем связана такая интенсивность огня.
По словам эксперта, удары наносились хирургически точно по критически важной инфраструктуре ВСУ.
«К важным для ВСУ объектам относятся склады с боеприпасами и материально-техническими средствами, цеха сборки БПЛА и другой военной техники, места ремонта и восстановления военной техники, пункты дислокации украинских боевиков и пункты управления войсками и беспилотными системами», — заявил Марочко.
Он добавил, что под огонь также попали объекты двойного назначения, без которых невозможна логистика противника.
«В первую очередь это энергетические объекты. Все эти цели поражаются на харьковском направлении», — констатировал эксперт.
Причиной столь жесткой огневой реакции стало резкое изменение тактики украинского командования. Марочко сообщил, что после окончания короткого перемирия, объявленного в честь 9 мая, активность ВСУ на данном направлении резко взлетела.
«По моей информации, украинское командование сейчас делает основной акцент на харьковском направлении. Ведётся ряд контратак на некоторых участках. Число контратак противника увеличилось в три раза за последнее время с момента перемирия, которое состоялось в честь Дня Победы», — подчеркнул подполковник.
Впрочем, как отметил Марочко, российские военные были готовы к подобному развитию событий и мгновенно приступили к планомерному уничтожению наступательного потенциала врага.
«Естественно, на такие вызовы мы реагируем и наносим огневые поражения по тем объектам и целям, которые являются критически важными для украинских боевиков для ведения активной фазы боевых действий», — резюмировал военный эксперт, дав понять, что ночной огневой шквал стал прямым ответом на попытку Киева перехватить инициативу на передовой.