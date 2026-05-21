Медорганизации Хабаровского края оптимизируют через бережливые технологии

В Хабаровском крае всерьёз взялись за первое звено, с которого начинается любой поход к врачу. Уже в июне более 200 регистраторов поликлиник пройдут специальное обучение, где их научат работать с пациентами так, чтобы визит в медучреждение перестал быть стрессом. Программа вписана в задачи президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Организаторами тренингов выступили эксперты страховой компании «СОГАЗ-Мед», которые собрали лучшие практики ведущих клиник страны. Регистраторов ждёт насыщенный курс: от формирования пациентоориентированности и психологических приёмов разрешения конфликтов до профилактики профессионального выгорания и стандартов эффективного общения. В краевом минздраве уверены, что после такого обучения сотрудники смогут быстрее отвечать на вопросы, сглаживать острые углы и делать запись максимально удобной.
Параллельно в медицинских организациях внедряют бережливые технологии — этим занимается Региональный центр компетенций при минэкономразвития края, и работа тоже идёт в рамках другого президентского нацпроекта, «Эффективная и конкурентная экономика».
«Проекты позволяют не только оптимизировать работу врачей, но и облегчить труд администраторов, снижая нагрузку и повышая качество общения с пациентами», — рассказала заместитель директора центра Светлана Житихина.
Яркий пример — Городская поликлиника № 15, обслуживающая почти 22 тысячи человек. Здесь благодаря системному подходу врачам больше не нужно вручную отслеживать даты следующих визитов диспансерных пациентов. Всё рассчитывается автоматически в электронном журнале, а медицинская информационная система «Барс» вовремя зажигает визуальный индикатор, когда подходит срок очередного наблюдения. По словам главного врача Ольги Золотаревой, за три месяца показатель диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями удалось поднять до 119 процентов — помогли систематические оповещения граждан о необходимости осмотра.
Сегодня бережливые технологии масштабируются в девяти поликлиниках и больницах края. С этого года проект «Производительность труда» запустят ещё в пяти учреждениях: районной больнице имени Лазо, Клинико-диагностическом центре, двух стоматологических поликлиниках и Городской поликлинике Железнодорожного района. Так что скоро улыбаться и работать быстрее будут не только регистраторы, но и целые коллективы.